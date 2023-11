Champions League, Milan ko contro il Borussia Dortmund: 1-3. Pari PSG-Newcastle

I rossoneri perdono in casa ma restano ancora in corsa per il passaggio del turno: tedesci agli ottavi di finale

Sconfitta interna per il Milan, che perde 1-3 contro il Borussia Dortmund e vede ridursi al lumicino le chance di qualificarsi per gli ottavi di finale di Champions League: i rossoneri sprecano un rigore con Giroud dopo pochi minuti, i tedeschi passano in vantaggio con Reus, Chukwueze rimette le cose in parità, ma nella ripresa gli ospiti allungano con Bynoe-Gittens e Adeyemi. Pareggio in extremis per il Paris Saint-Germain, che si salvano in casa contro il Newcastle con un rigore in pieno recupero di Mbappe.