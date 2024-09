L’Inter, dopo il prestigioso pari in casa del Manchester City, ospita a San Siro la Stella Rossa, formazione mai vincente dal 2005 contro formazioni italiane. I nerazzurri, imbattuti da nove match in casa, vedono a bassa quota il primo successo in Champions League: si gioca a 1,14 su William Hill il segno «1» contro il 17 del colpo serbo.