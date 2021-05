Champions League, tifosi e politici vogliono la finale City-Chelsea in Inghilterra

Dopo le due semifinali di ritorno, ora tifosi e politici inglesi chiedono di spostare la sede della finale di Champions League

Non solo i tifosi delle due squadre, ma anche politici e autorità sanitarie inglesi hanno chiesto alla Uefa di spostare la finale di Champions League, tra Manchester City e Chelsea, da Istanbul in Inghilterra. Il timore - scrive oggi il Daily Telegraph - è che le misure restrittive attualmente in vigore impediscano a molti supporters inglesi di essere presenti in Turchia sabato 29 maggio.