Palmeri: “Conte aveva chiesto due uomini. Sembrava pazzo ma oggi…”

La sottolineatura del giornalista a proposito del grande fiuto del tecnico nerazzurro

Tancredi Palmeri, attraverso il suo profilo Twitter, ha sottolineato la grandissima prestazione di Kante, ricordando che Antonio Conte avesse individuato in lui il rinforzo ideale per l'Inter quando il centrocampista era lontano parente di quello osservato nell'ultimo periodo. Queste le sue considerazioni: "Comunque Conte aveva chiesto due uomini: Lukaku che faceva panchina al Manchester United, e Kantè che non veniva più ritenuto essenziale dal Chelsea. Oggi so bravi tutti. Eh ma Conte era pazzo. La verità è che siete dei gran chiacchieroni, diceva Johnny Stecchino".