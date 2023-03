Giornale – Champions, Milan e Inter le più deboli delle otto. Per entrambe il derby sarebbe…

L'edizione odierna de Il Giornale fa il punto sulle otto squadre rimaste in corsa per la conquista della Champions League. In particolare, il quotidiano si sofferma sulla possibilità di un derby tra Inter e Milan:

"Milan e Inter sembrano le cenerentole del G8, ma tutti sanno che ai quarti non si arriva per caso. Le due milanesi sono state brave a sfruttare un sorteggio non terribile e davvero per entrambe il derby sarebbe tecnicamente la soluzione migliore per provare ad andare avanti. Ma vuoi mettere il rischio di perdere per Pioli con Inzaghi o per Inzaghi con Pioli? Sarebbero guai molto più grossi che cadere contro chiunque altro, Napoli compreso, ché in questo caso significherebbe solo ribadire le gerarchie della stagione".