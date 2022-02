L’UEFA ha già deciso: la finale di Champions non si giocherà a San Pietroburgo

Non si giocherà in Russia: dopo l'attacco all'Ucraina, l'UEFA ha deciso che la partita che assegna la Coppa si farà in un'altra città. Domani la conferma

Eva A. Provenzano

Il Comitato Esecutivo si riunirà domani, ma la decisione è stata già presa. L'UEFA ha deciso che San Pietroburgo non ospiterà più la finale di ChampionsLeague di questa stagione dopo che la Russia ha attaccato l'Ucraina. Lo scrive Associated Press.

L'incontro di domani servirà quindi per discutere della crisi geopolitica e come influenzerà il calcio nei prossimi mesi. A partire proprio dalla finale della Coppa. Una fonte ha affermato alla nota agenzia che i funzionari confermeranno: la sfida in programma il 28 maggio non si giocherà in Russia.