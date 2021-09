Champions, Matthaus: “Nessuna italiana può vincere. PSG favorito con Bayern e…”

Nella sua rubrica per Sky Deutschland, Lothar Matthaus, ex centrocampista dell'Inter, ha fatto i suoi pronostici per la Champions League

Marco Macca

Nella sua rubrica per Sky Deutschland, Lothar Matthaus, ex centrocampista dell'Inter, ha fatto i suoi pronostici per la Champions League che prende il via oggi:

"Sulla carta, il Paris Saint-Germain è una delle grandi favorite per il titolo. Sono arrivati Messi, Donnarumma, Ramos, Wijnaldum e Hakimi e sono anche riusciti a trattenere Mbappé. Se il Bayern dovesse essere fortunato ed evitare infortuni, potrebbe dire la sua in Europa. Le mie favorite per la Champions sono quindi il PSG, il Bayern e le quattro inglesi, che si sono rafforzate moltissimo e hanno iniziato molto bene in Premier League. Non vedo nessuna squadra italiana o spagnola che al momento abbia il potenziale per vincere".

(Fonte: Sky Deutschland)