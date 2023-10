Champions, il PSG di Skriniar ne prende quattro dal Newcastle. Pari per il Milan

Serata di Champions nera per il PSG di Skriniar che contro il Newcastle perde quattro a uno. Almiron, Burn e Longstaff gli autori dei gol degli inglesi a cui ha provato a rispondere Hernandez al 56esimo ma non c'è stato molto da fare per l'ex giocatore nerazzurro e la sua squadra. Gol nel finale, nei minuti di recupero di Schar.