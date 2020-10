Champions, prima sorpresa nel girone dell’Inter: lo Shakhtar batte il Real 3-2 a Madrid

In attesa della partita dell’Inter a San Siro contro il Borussia Moenchengladbach, arriva il primo risultato a sorpresa del girone B di Champions League. E’ quello che si verifica all’Estadio Alfredo Di Stefano di Valdebebas di Madrid, centro d’allenamento del Real (Bernabeu indisponibile per lavori), dove lo Shakhtar Donetsk, grazie soprattutto a un grande primo tempo, riesce a battere per 3-2 la squadra di Zinedine Zidane.

Nei primi 45′ di gioco accade il disastro per il Madrid: all’intervallo, infatti, si va negli spogliatoi con il punteggio di 0-3, con i gol di Teté, l’autorete di Varane e il gol di Solomon. Nella ripresa, i Blancos reagiscono, ma la rimonta riesce solo in parte: a nulla servono, infatti, le reti di Modric e Vinicius. Il match termina così 3-2 per gli ucraini, che salgono a tre punti nel girone B.

Nell’altra gara giocata alle 19 tra Salisburgo e Lokomotiv Mosca (girone A), invece, termina 2-2. Al vantaggio ospite di Eder, i padroni di casa reagiscono alla grande grazie alla splendida rete di Szoboszlai e al raddoppio di Junuzovic. Sembra fatta, ma poi Lisakovich pone il risultato sul 2-2 finale.