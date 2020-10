LIVE, INTER-BORUSSIA M. 0-0: pericoloso Eriksen! Si accende il match

MILANO – Dopo la brutta notizia arrivata nel tardo pomeriggio sulla positività al Covid di Hakimi, Antonio Conte compatta la squadra e prepara i nerazzurri all’esordio in Champions League contro il Borussia Moenchengladbach. Chance per Eriksen e Sanchez. Sono loro le novità di formazione per il tecnico nerazzurro che dovrà comunque continuare a far di necessità virtù con le tante assenze. Confermato il blocco difensivo del derby con mentre sulle corsie esterne Darmian prende il posto di Hakimi e Perisic continua ad inanellare presenza. Vidal e Barella saranno la diga di centrocampo con Erisken, appunto, ad agire alle spalle di Lukaku e Sanchez.

QUESTE LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 11 Kolarov; 36 Darmian, 23 Barella, 22 Vidal, 14 Perisic; 24 Eriksen; 9 Lukaku, 7 Sanchez.

A disposizione: 27 Padelli, 35 Stankovic, 10 Lautaro, 13 Ranocchia, 38 Boscolo Chio, 42 Moretti, 44 Nainggolan, 47 Squizzato, 77 Brozovic, 95 Bastoni, 99 Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (3-4-1-2): 1 Sommer; 28 Ginter, 30 Elvedi, 25 Bensebaini; 18 Lainer, 6 Kramer, 32 Neuhaus, 36 Embolo; 23 J. Hoffman; 10 Thuram, 14 Pléa.

A disposizione: 21 Sippel, 31 Grün, 3 M. Lang, 7 Herrmann, 11 Wolf, 13 Stindl,16 Traoré, 17 Wendt, 24 Jantschke, 43 Reitz.

Allenatore: Rose.