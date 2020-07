Conte: “Noi guardiamo alla Juventus, dobbiamo sempre guardare davanti. Alcuni giocatori…”

Antonio Conte ai microfoni di Inter TV dopo il pareggio: “Il Verona non aveva mai tirato in porta nel secondo tempo. Dispiace perché abbiamo preso gol su un calcio da fermo. Sappiamo che ci sono tante situazioni su cui dobbiamo lavorare. Noi ci stiamo lavorando tanto, a volte raccogliamo altre volte ci vuole un po’ più di tempo. Come me le spiego le disattenzioni? Ho fatto il calciatore, capita. Al tempo stesso sappiamo che se vogliamo fare campionati importanti e stare lì a lottare per qualcosa di importante queste disattenzioni bisogna quanto meno ridurle e migliorarci. A volte purtroppo per delle disattenzioni abbiamo perso punti importanti. Ci deve lasciare l’amarezza in bocca. Quarto posto? Noi volevamo vincere per andare a 8 punti dalla Juventus. Non guardo terzo, quarto posto. Noi dobbiamo guardare davanti a prescindere se si possa lottare o meno. L’obiettivo è guardare chi ci sta davanti. Abbiamo perso diversi punti importanti che se li vai a sommare oggi parleremmo di essere lì vicini. Solo a tratti sembra la squadra mia? E’ la squadra mia perché io sono l’allenatore. Se vado a vedere i numeri si parla di una squadra dalla ripresa del campionato ha il maggior possesso palla, l’indice di pericolosità maggiore, abbiamo fatto 16 gol. Ci sono anche tante cose positive. Se vogliamo parlare di furia e cattiveria bisogna rispettare le caratteristiche. C’è chi ha più temperamento e chi ne ha un po’ meno. Il lavoro che stiamo facendo è tanto. Tante volte il lavoro ti ripaga, penso che alcune volte potremmo essere ripagati di più. Oggi sono molto tranquillo e sereno. quello che mi ha fatto arrabbiare è la partita con il Bologna, è accaduto quello che non doveva accadere. Una squadra di un certo livello come l’Inter non deve permettere che accada. Oggi la partita è stata gestita bene. Oggi ho poco da recriminare se non nelle occasioni dei gol che abbiamo regalato. Ho poco da rimproverare ai ragazzi sotto tutti i punti di vista, il Verona è la squadra che con l’Atalanta ti dà più fastidio a livello fisico. Sono state molte verticalizzazioni sia da parte nostra che da quella del Verona. si fanno delle considerazioni ed è giusto continuare a lavorare e migliorare. Cercando di alzare il livello”.

(Inter TV)