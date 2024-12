Oggi l'Inter giocherà in Champions League in trasferta contro il Bayer Leverkusen: ecco la situazione dopo 5 giornate

Un'altra vittoria di misura, senza prendere gol e che spinge l'Inter a quota 13 punti in classifica. La corsa nella Fase Campionato della UEFA Champions League della squadra di Inzaghi prosegue: dopo il pari in avvio con il Manchester City, il filotto di vittorie contro Stella Rossa, Young Boys, Arsenal e Lipsia.

L'Inter occupa in questo momento il secondo posto in classifica in solitaria con 13 punti dopo cinque giornate. I nerazzurri sono a meno due dalla capolista Liverpool che è a punteggio pieno. Dietro la squadra di Simone Inzaghi ci sono a 12 punti Barcellona e Dortmund.