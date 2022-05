Chef Oldani: “Inter? C’è ansia, ma sono all’estero e soffrirò un po’ meno”

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Davide Oldani, chef e tifoso dell'Inter, ha parlato così del sogno scudetto

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Davide Oldani, chef e tifoso dell'Inter, ha parlato così del sogno scudetto: "In questi giorni sono all'estero per lavoro, per me è molto meglio così mi concentrerò sulle mie attività e non avrò tempo per pensare troppo a questa domenica di fuoco, diciamo che soffrirò un po' meno. In compenso mi terranno certamente informato i miei amici sulla chat "Internati", un nome che non è necessario spiegare, siamo una trentina e ci scriviamo spesso, e c'è un'altra chat di irriducibili "Ultracorpi nerazzurri", amici d'infanzia, giusto per non farci mancare niente. Prevedo un bombardamento di messaggi, speriamo che siano quelli "giusti". Non voglio aggiungere altro, l'attesa è durata tutta la settimana, una certa ansia c'è, preferisco stare "schiscio" e invio un saluto agli amici milanisti, in particolare a Demetrio Albertini con il quale ho giocato spesso a padel. Non succede, ma se dovesse succedere avrei già pronte le foto da inviare su WhatsApp, lo dico facendo tutti gli scongiuri possibili, potete immaginare quali".