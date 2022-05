Cagliari-Inter, le probabili formazioni: a destra torna Dumfries, Inzaghi ha due dubbi

I migliori tutti a disposizione, nella notte della verità. L'Inter si gioca tutto a Cagliari: due dubbi di formazione per Inzaghi

I migliori tutti a disposizione, nella notte della verità. L'Inter si gioca tutto a Cagliari: non vincere significherebbe, in caso di vittoria del Milan nel pomeriggio a San Siro contro l'Atalanta, consegnare lo scudetto ai rossoneri. Per rimandare ogni discorso all'ultima giornata, Simone Inzaghi si affida ai titolarissimi: come riporta Sky Sport, gli unici dubbi in difesa e in attacco. Dietro, Alessandro Bastoni è recuperato, ma non è ancora al meglio. Dimarco, in gran forma, lo insidia. In attacco, invece, Dzeko si gioca il posto con Correa. Ecco la probabile formazione dell'Inter: