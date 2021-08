Chelsea, altra chiamata a Lukaku. Inter, posizione chiara: a livello ambientale…

Il Chelsea continua a premere per arrivare a Romelu Lukaku: nuova chiamata al belga e altro no dell'attaccante dell'Inter

Alessandro De Felice

Il Chelsea alza il pressing su Romelu Lukaku. I campioni d'Europa vogliono a tutti i costi riportare l'attaccante belga a Stamford Bridge, a dieci anni dal suo arrivo dall'Anderlecht.

Dopo la proposta delle scorse settimane di 15 milioni netti a stagione presentata al calciatore, il club di Abramovich è tornare a bussare alla porta di Lukaku per sondare la disponibilità dopo i precedenti rifiuti. E l'attaccante ha ribadito la sua voglia di restare all'Inter.

"All’Inter, club al quale si sente legato. In Serie A, campionato che sente suo e nel quale ha già dimostrato di saper fare la differenza. E in assoluto a Milano, città che adora e in cui ha molti interessi, anche extra calcio" scrive La Gazzetta dello Sport.

Il quotidiano parla di una deadline da parte del Chelsea: se entro questa settimana non dovesse esserci la fumata bianca con il Borussia Dortmund per Haaland, i 'Blues' si tufferanno su Lukaku. Si parla di un'offerta - che però non trova conferme - di 90 milioni più il cartellino di Marcos Alonso.

L'Inter non vuole cedere il belga e l'eventuale addio dipenderà tutto da Lukaku: "Romelu è considerato un giocatore troppo centrale per il progetto tecnico: difficile rinunciarvi, anche a fronte di offerta elevate, vuoi perché poi sarebbe molto complicato consegnare una squadra ancora competitiva per lo scudetto a Simone Inzaghi. E, fattore da non sottovalutare, l’addio di Lukaku sarebbe anche un duro colpo a livello ambientale".

L'attaccante classe 1993 ha già rifiutato l'ultimo assalto del Chelsea, che non si dà per vinto e tornerà alla carica. Toccherà all'Inter dire di no ai milioni di Abramovich e tenersi stretto il suo attaccante.