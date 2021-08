TMW – Chelsea su Lukaku, l’Inter attende questa offerta solo cash. E il belga…

Il club inglese si è sentita dire no alla prima offerta per il giocatore nerazzurro. Ma la prossima offerta potrebbe essere quella giusta per la cessione

Eva A. Provenzano

Il Chelsea ha deciso, vuole soffiare all'Inter Lukaku. E dopo il rifiuto del club nerazzurro rispetto alla prima offerta - che consisteva in novanta mln e il cartellino di Alonso - ci si aspetta il rilancio del club di Abramovich. La società milanese starebbe aspettando un'offerta che possa superare i 110 mln totali, bonus compresi, e solo cash stando a quanto scrive Tuttomercatoweb.

Il sito specializzato in calciomercato spiega che quella di 110 mln cash bonus compresi sarebbe l'offerta giusta per la cessione dell'attaccante belga. Lukakuha detto di voler rimanere a Milano ma di fronte ad una proposta con un ingaggio superiore rispetto a quello che percepisce attualmente all'Inter potrebbe dire di sì.

(Fonte: TMW)