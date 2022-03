Chelsea, cosa succederà da giugno? Giocatori bloccati: i big cercano una via di fuga

Il Chelsea sta vivendo un brutto periodo: conti bloccati e nessuna operazione possibile. In estate potrebbe perdere tutti i suoi pezzi migliori.

Come spiega La Gazzetta dello Sport "Niente calciomercato fino al 31 maggio: la licenza stabilisce che “non è consentito il trasferimento o il prestito di giocatori dentro e fuori il club”. Questa scadenza impatta soprattutto su chi è in scadenza e non può trattare più il rinnovo: Rudiger, Azipilicueta e Christensen, ma anche Saul in prestito con diritto di riscatto dall’Atletico. Il club potrà comunque ancora pagare e ricevere per obblighi su operazioni precedenti al 10 marzo. Semmai, il dubbio è cosa succederà oltre il 31 maggio, qualora non si arrivasse a una vendita e la licenza del governo venisse estesa con gli stessi termini: Lukaku o Jorginho e altri intenzionati a partire finirebbero bloccati nella prigione Blues. Al contrario, però, questa incertezza potrebbe spingere i big a cercare appena possibile una via di fuga".