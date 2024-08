Il centrocampista ha avvertito un leggero risentimento muscolare e Inzaghi preferisce non rischiarlo. Preservato anche Lautaro che ha iniziato da pochi giorni la preparazione. "Taremi e Arnautovic stanno meglio e dovrebbero tornare ad allenarsi in gruppo a metà della prossima settimana per essere poi disponibili alla prima di campionato con il Genoa. Mentre per De Vrij e Zielinski bisognerà aspettare qualche giorno in più, ma gli infortuni non preoccupano più di tanto", si legge su Sport Mediaset.