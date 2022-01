Chelsea-Liverpool, le formazioni ufficiali: confermato, Lukaku nemmeno in panchina

Ora è arrivata anche la conferma ufficiale: Romelu Lukaku non è nemmeno in panchina per la sfida di Premier League tra Chelsea e Liverpool

Marco Macca

Ora è arrivata anche la conferma ufficiale: Romelu Lukaku non è nemmeno in panchina per la sfida di Premier League tra Chelsea e Liverpool. L'attaccante belga, che andrà in tribuna, paga così l'intervista rilasciata a Sky Sport nei giorni scorsi. Ecco le formazioni ufficiali della partita:

CHELSEA (3-4-2-1) Mendy; Chalobah, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kanté, Kovacic, Marcos Alonso; Mount, Havertz; Pulisic. A disposizione: Kepa, Sarr, Hall, Jorginho, Saul, Barkley, Hudson-Odoi, Vale, Ziyech.

LIVERPOOL (4-3-3) Kelleher; Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Tsimikas; Fabinho, Henderson, Milner; Salah, Diojo Jota, Mané. A disposizione: Adrian, Pitaluga, Keita, Gomez, Oxlade-Chamberlain, Jones, Beck, Williams, Morton.