Stampa Uk – Chelsea, non solo Lukaku. Discorsi approfonditi con l’Inter per Hakimi

Il club inglese ha messo gli occhi sui due giocatori nerazzurri ma con il marocchino c'è da confrontarsi con la concorrenza del PSG

In Inghilterra gli occhi dei media che si occupano di Chelsea sono puntati tutti su Romelu Lukaku. Secondo la stampa inglese Abramovich si muoverà in prima persona per provare a strappare l'attaccante dalle mani dell'Inter.

Ma secondo il The Athletic i campioni d'Europa non hanno messo solo gli occhi sul belga. Starebbero pensando anche ad Hakimie l'interesse per i due giocatori si è registrato quando i nerazzurri si sarebbero mossi per un calciatore del club londinese. Piaceva a Conte ma a quanto pare anche alla dirigenza interista. Sul giocatore marocchino si dice ci siano stati colloqui approfonditi. In Italia si parla dell'offerta che il PSG avrebbe fatto per lui, sarebbe attorno ai 60 mln. Ma il club nerazzurro ne avrebbe chiesti 80. Il Chelsea, sempre secondo lo stesso quotidiano, prenderebbe anche Declan Rice, difensore del West Ham.