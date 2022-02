Chelsea, la nuova maglia sembra quella dell’Inter! I tifosi scherzano: “Così Lukaku è felice”

Viene quasi da dire... "Povero Rom". Romelu Lukaku è tornato al centro dell'ironia social, soprattutto dei suoi stessi tifosi

Eh già, guardatela bene: difficile non pensare alla casacca nerazzurra. E, guarda caso, i Blues hanno scelto come testimonial proprio Romelu Lukaku, finito nel mirino dei tifosi per le sue parole rilasciate a Sky Sport nei mesi scorsi. Il pubblico social, di conseguenza, si è scatenato: "Abbiamo creato una maglia dell'Inter per motivare il nostro centravanti da 115 milioni di euro", ha scritto qualcuno. "Così sarà felice e tornerà a segnare", ha fatto eco qualcun altro. I tweet si sono sprecati, così come le prese in giro. Ecco le migliori: