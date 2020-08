Non sarà in Italia il futuro di Malang Sarr. O per lo meno, non da subito: il giovane difensore francese, accostato nelle scorse settimane anche all’Inter dopo la fine del suo contratto con il Nizza, è un nuovo calciatore del Chelsea. Accordo quinquiennale per il classe ’99, anche se, come confermato direttamente dai Blues, trascorrerà la prossima stagione in prestito per accumulare esperienza.