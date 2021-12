Chevanton: “Con Recoba amici di una vita. Ricordo che una mattina mi svegliai alle 5…”

In una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore ha parlato anche del suo rapporto di amicizia con Recoba

In una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Ernesto Chevanton ha parlato anche del suo rapporto di amicizia con Alvaro Recoba: "Io e Alvaro siamo amici da una vita, ci sentiamo ancora oggi. Abbiamo condiviso l’esperienza al Danubio, prima dell’arrivo in Italia, e ci siamo divertiti anche con la Celeste. Ricordo che una mattina mi svegliai alle 5 e lo trovai a giocare alla play. Dopo poche ore dovevamo affrontare il Brasile per le qualificazioni ai Mondiali…".