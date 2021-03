Sky – Nazionali italiani dell’Inter, l’iter specificato dall’ATS: “In Emilia…”

I tre nerazzurri convocati da Mancini potranno mettersi a disposizione del ct qualora fossero negativi gli ultimi tamponi effettuati

Si parla della città di Parma, dove giovedì sera l'Italia di Mancini affronterà l'Irlanda del Nord in una gara valida per la qualificazione ai Mondiali del 2022. "In un secondo momento, poi, toccherà al dipartimento della sanità dell’Emilia Romagna consentire ai calciatori di interrompere l’isolamento per ragioni di lavoro", ha specificato il canale satellitare.