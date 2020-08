Chiambretti: “L’Inter ha i soldi per Messi, ci proverà. Conte? Gli avranno promesso…”

Piero Chiambretti, nuovo conduttore di Tiki Taka, ai microfoni di Radio Sportiva ha commentato i temi caldi di casa Inter: “Conte? Probabilmente gli avevano promesso qualcosa che non è stato mantenuto, ma si è preso una rivincita arrivando in finale di Europa League. Penso che dietro il suo sì ci sia la garanzia di migliorare la squadra, magari con qualcuno in arrivo dalla Spagna… Messi? I soldi l’Inter ce li ha e credo che farà la pazzia di tentare il colpo, poi come andrà non lo so, anche perché ci sono anche altre grandi squadre interessate“.