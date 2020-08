UFFICIALE / Inter-Conte, si continua insieme: il comunicato del club nerazzurro

“L’incontro di oggi tra il Club e Antonio Conte è stato costruttivo, nel segno della continuità e della condivisione della strategia. Con esso sono state stabilite le basi per proseguire insieme nel progetto”.

Un breve comunicato e poche parole concise per dire al mondo Inter, in attesa e in sospeso ormai da giorni, che Antonio Conte e il club nerazzurro continuano insieme la loro avventura. Dopo l’incontro di oggi tra Zhang, l’allenatore e i dirigenti interisti il club interista si esprime in maniera ufficiale e sonora. Conte è ancora l’allenatore e con lui sono state gettate le basi per il futuro.

(Fonte: inter.it)