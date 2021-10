Chiambretti: “Spalletti molto interessante. Mourinho? Personaggio unico”

Così il conduttore: "Mourinho? È un uomo molto intelligente, dalla grande personalità e molto egocentrico. Sa lavorare con le parole"

Intervenuto ai microfoni de Il Mattino, Piero Chiambretti, conduttore tv, ha parlato così di Luciano Spalletti e Jose Mourinho, due ex allenatori dell'Inter: «Non l'ho mai incontrato e mi sembra una persona molto interessante dal punto di vista dialettico, quando non si perde nei ghirigori barocchi del linguaggio. È il classico toscano brillante: non è mai banale, cosa tutt' altro che scontata nel calcio dove le interviste sono più o meno sempre uguali. Mourinho? È un uomo molto intelligente, dalla grande personalità e molto egocentrico. Sa lavorare con le parole. Credo sia un personaggio unico e anche quest'anno darà grandi soddisfazioni ai giornalisti con le sue interviste e le sue conferenze stampa».