Chiellini: “Fatti i complimenti all’Inter nel sottopassaggio. Pasillo no, a noi l’hanno mai fatto?”

Il difensore bianconero ha parlato della vittoria contro i nerazzurri

Eva A. Provenzano

«Una vittoria importante, difficile e contro i più forti d'Italia. Lo hanno dimostrato anche stasera. L'abbiamo affrontata bene. Siamo stati squadra, come non siamo riusciti a farlo tutto l'anno. Non abbiamo rubato niente e abbiamo meritato». Giorgio Chiellini ha parlato così di Juventus-Inter su Skysport.

«Se posso aggiungere, noi abbiamo fatto i complimenti all'Inter uno per uno nel sottopassaggio ai giocatori dell'Inter perché se lo meritano. Non abbiamo fatto la passerella. Perché non lo sapevate e almeno lo sapete. Ci sembrava esagerato il resto, a noi non è stato fatto. Era giusto complimentarsi con l'Inter, con la sostanza giusta. Giusto per chiudere il discorso», ha aggiunto.

-Commenti gli episodi?

Avete già commentato voi. Non posso dire quello che penso. Sbagliato commentare nel post quando nel campo si vede tutto diversamente. Anche oggi abbiamo fatto cose buone. Abbiamo avuto un buon atteggiamento nel primo tempo. Nel secondo tempo non benissimo, siamo partiti male e l'Inter ci ha messo in difficoltà. Nella parte finale abbiamo tirato fuori l'orgoglio che non so se ci porterà in CL. Meritiamo di giocarcela fino all'ultimo e non credo che avremmo meritato di più in questa stagione perché abbiamo sbagliato tanto. E siamo a questo punto per demerito nostro. Ne siamo consapevoli. Ma ci proviamo fino alla fine. Vediamo che fanno gli altri. Mercoledì abbiamo una coppa che è importante e poi faremo tutte le valutazioni del caso. Tutti i discorsi sono giusti e poi verrà valutato tutto.

-Quattro squadre meritano di più?

Meritiamo di giocarcela fino all'ultimo. Poi se saremo fortunati, adesso non è nelle mani nostre, ci andremo con merito. Ma non abbiamo meritato di esserci con due giornate d'anticipo.

-Chiaro sul vostro percorso fino ad oggi per gli errori. Se potessi ricominciare questo campionato, quale caratteristica vorresti non aver perso come squadra?

La continuità perché siamo l'unica squadra, tra quelle che lottano per i primi posti, ad aver fatto massimo tre vittorie di fila. Siamo lì per fortuna o bravura. Ma c'è mancata continuità in prestazioni come oggi. Una bene, due male, tre bene una male. Non lo puoi fare.

-Tu saresti in caso di CL per far rimanere Pirlo alla Juve?

Il rapporto è sempre stato buono nel rispetto dei ruoli. Non siamo mai entrati nelle scelte di Andrea. Anche con lo stesso distacco, non si può avere lo stesso rapporto di prima. Abbiamo fatto un passo indietro voluto ma nel rispetto dei ruoli. Poi chiaro che gli abbiamo dato l'anima in tutto e per tutto. E lo faremo sempre. Con lui dai anche qualcosa in più. Ma mai metterlo in difficoltà. Giusto che ci siano ruoli e gerarchie. Mi sento giocatore e queste cose le dovete chiedere ai dirigenti. Gli addetti ai lavori non scavalcano allenatori, dirigenti o presidenti. Poi al bar possiamo scherzare con gli amici. Ma noi abbiamo un ruolo diverso.

(Fonte: Skysport)