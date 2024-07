Giorgio Chiellini, ex difensore, ha commentato così il gol di Watkins che ha permesso all'Inghilterra di eliminare l'Olanda a Euro 2024

Intervenuto in collegamento con Sky Sport, Giorgio Chiellini, ex difensore, ha commentato così il gol di Watkins che ha permesso all'Inghilterra di eliminare l'Olanda a Euro 2024: "Sono piccoli dettagli che fanno la differenza. Il movimento di Watkins è giusto ma va verso la bandierina, l'unica cosa che non deve fare il difensore è voler prendere la palla.