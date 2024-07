L'Olanda si deve arrendere a Watkins e proprio ad un passo dai supplementari deve cedere il passo all'Inghilterra. La Nazionale di Southgate, dopo un uno a uno durato tutta la partita, supera l'ostacolo orange con un guizzo del giocatore dell'Aston Villa che supera de Vrij in area e segna il due a uno. Il gol che porta gli inglesi in finale all'Europeo ed elimina Stephan e Dumfries dal torneo, ad un passo dal sogno.

La partita

Un primo tempo che comincia con un gol in scivolata e al volo di Simons, giocatore di proprietà del PSG e che arriva dalla cantera del Barcellona. Poco dopo Dumfries provoca un calcio di rigore, assegnato dal VAR, per un fallo su Kane, una gamba troppo alta che viene giudicata da penalty. Proprio l'attaccante segna dal dischetto la rete del pari. Una rete che risveglia in qualche modo la Nazionale di Southgate e il difensore dell'Inter deve superarsi per tenere fermo il punteggio sull'1-1 con un salvataggio sulla linea. Anche de Vrij deve metterci del suo per fermare la costruzione pericolosa di un'azione da parte di Foden. Ancora lui poco dopo raccoglie un assist da calcio d'angolo e di testa colpisce la traversa. Due minuti dopo è Foden a colpire il palo. Intanto si fa male Depay e Koeman chiama dalla panchina Veerman. Al 38esimo del primo tempo, altra azione pericolosa di Foden ma Verbruggen, portiere olandese, si fa trovare pronto. Finisce così il primo tempo.