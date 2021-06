Chiellini gaffe in tv, doveva dire razzismo ma: “Combatteremo il nazismo in altri modi”

Il giocatore della Nazionale stava spiegando i motivi per i quali gli Azzurri non si sarebbero inginocchiati a favore del movimento contro il razzismo

«Combatteremo il razzismo in altri modi». Era la frase che Chiellini, prima di Italia-Austria, doveva dire per spiegare i motivi per i quali la Nazionale non si sarebbe inginocchiata per il movimento contro le discriminazioni prima della gara.