Chiellini: “Prossimo scudetto? Inter avanti a tutti. Dybala? Presto per parlare”

Nonostante sia stato il Milan alla fine a vincere l'ultimo scudetto, l'Inter per Giorgio Chiellini ha ancora qualcosa di più. È quanto l'ex difensore della Juventus ha detto ai microfoni di 'Radio Anch'io sport'. « L'Inter è davanti a tutti nonostante abbia perso questo scudetto », ha sottolineato. E ha risposto anche ad una domanda sul possibile approdo di Dybala all'Inter e Di Maria alla Juve.

«Le squadre - ha detto - vanno giudicate nella loro completezza, presto ora per parlare, da soli non vince più nessuno. Bisogna trovare giusta alchimia di gruppo per superare i valori di un avversario più forte».