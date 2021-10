Chiellini: “Insulti a Koulibaly? Mi sono vergognato, sia come italiano che come toscano”

Il difensore condanna con fermezza gli episodi di Firenze di domenica scorsa

Intervenuto in conferenza stampa insieme al ct Roberto Mancini, Giorgio Chiellini condanna gli insulti razzisti che alcuni tifosi della Fiorentina hanno rivolto a Koulibaly. "Mi sono vergognato, sia come italiano che come toscano, anche perché l'Italia per me non è un paese razzista. È un qualcosa di inaccettabile, servono leggi e regole che vengano applicate".