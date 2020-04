Mercato, da Firenze: “Chiesa, la sensazione. Inter e Juve? Se chiederà di andare…”

E’ Federico Chiesa il sogno di mercato di Antonio Conte per rinforzare l’attacco della sua Inter. Rocco Commisso è però un osso duro e ha già dimostrato di poter trattenere i suoi gioielli qualora lo volesse. Il Corriere Fiorentino, nella sua edizioneodierna, spiega: “L’intesa con babbo Enrico è chiara e prevede che stavolta, se il ragazzo chiederà di andare, non sarà trattenuto con la forza. Il coronavirus infatti porta con sé una crisi economica che peserà anche sui grandi club e quindi, anche per quelli più ricchi, gli investimenti dovranno essere mirati con particolare attenzione.

Inter e Juve insomma, ci penseranno due volte prima di avvicinare le richieste (almeno 50 milioni) della Fiorentina. Lo stesso Federico poi, ha cambiato completamente atteggiamento. La sensazione insomma, è che la strada per il rinnovo (prolungamento fino al 2023 e ingaggio da 4 milioni a stagione) sia davvero tracciata. Ciò non significa permanenza sicura, sia chiaro, ma certo l’ipotesi si fa sempre più concreta. E poi Castrovilli. Se per Chiesa resiste ancora un po’ di incertezza per Gaetano, almeno per l’anno prossimo, i dubbi stanno (quasi) a zero: resterà“.