Chiesa (ex arbitro): “Theo Hernandez rischia il rosso. Var non interviene perché…”

Voto 6,5 all’arbitro del derby Chiffi secondo Massimo Chiesa, ex fischietto internazionale. Ecco le sue parole a calciomercato.com su Milan-Inter: ”Chiffi tiene bene la gara spiegando il suo metro già nei primi minuti con i gialli a Theo Hernandez e Dumfries. Ho qualche dubbio sull'intervento di Theo sempre su Dumfries a venti minuti dalla fine: poteva starci la seconda ammonizione, ma è una valutazione complicata: il Var non può intervenire e rimane la sua valutazione, per il tipo di intervento non mi sembra un grande errore. Considerando la difficoltà della gara, è stato un arbitraggio ampiamente sufficiente".