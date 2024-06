"Chiesa: 'Vi faccio vedere io!'". Recita così il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola venerdì 14 giugno 2024. "Domani parte l'Europeo con un atto di Fede", si legge.

In taglio alto si parla di Morata verso la Juventus mentre in taglio basso c'è il Torino interessato ad Okoye, qualche settimana fa accostato all'Inter per il ruolo di vice Sommer.