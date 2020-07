Per Chiesa richiesta di 70 mln. Lui sul suo futuro: “Valuteremo con la Fiorentina”

Si parla del futuro di Federico Chiesa. La Fiorentina, spiegano a Skysport, sarebbe disposta ad ascoltare eventuali offerte, ma devono essere concrete e in questo momento nessuno in Italia ha offerto intorno ai 70 mln. All’estero il ragazzo non vuole andare. La Juve vorrebbe il giocatore, ma le pretese viola sono considerate alte. Potrebbe quindi esserci ancora un futuro a Firenze per il giocatore.

Alla fine della gara contro il Bologna e dopo aver segnato una tripletta che gli ha permesso di portarsi a casa il pallone simbolo della serata, il calciatore ha parlato a Sky: «Abbiamo un grandissimo rapporto con mister Iachini, tutta la squadra è con lui, poi decide la società del suo futuro. Il mister mi ha provato dove riteneva fosse meglio, io mi sono messo a disposizione, gioco dove mi schiera. Cosa penso del mio futuro? Il mio futuro è la partita con la Spal voglio migliorare la mia media gol in Serie A, poi parleremo con la società, ho un grandissimo rapporto con tutti i dirigenti, abbiamo un grandissimo rapporto e non ci sono problemi. a quelli che dicono che non sono contento a Firenze lo lascio a chi non vuole il bene della Fiorentina fino in fondo e cerca sempre il male. La tripletta la dedico a chi tifa Fiorentina e credono nella società, nella squadra e nel mister».

(Fonte: Skysport)