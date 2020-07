Fiorentina, Antognoni: “Con l’Inter gara aperta. Chiesa e Castrovilli? Molto richiesti ma…”

Giancarlo Antognoni ha parlato ai microfoni di Sky prima di Inter-Fiorentina. Queste le sue parole: “Ci aspettiamo una partita aperta contro una squadra forte. Siamo abbastanza tranquilli di testa ormai, vediamo quello che succede. Giocare a San Siro è bello per tutti, lo sarà anche per i nostri ragazzi. Iachini? Si parla tutti i giorni di lui. Rimane il nostro allenatore in questo momento, ci auguriamo possa proseguire. E’ una cosa di cui discuteremo alla fine. Mancano quattro partite, vediamo che succede. Ogni anno si cerca di migliorare la classifica. Quest’anno è stato particolare per l’ingresso di Commisso e per il Covid, il prossimo vogliamo una competizione europea. Chiesa e Castrovilli? Se uno deve fare una squadra forte, cerca di mantenere i suoi gioielli. Sono molto richiesti e a noi fa piacere, ma se vogliamo qualcosa di concreto dobbiamo mantenerli più a lungo possibile”.