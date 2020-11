Chiesa: “All’Inter manca un rigore catastroficamente netto. Piccinini, 4: non è all’altezza”

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, l’ex arbitro Massimo Chiesa ha giudicato con un 4 la pessima prestazione dell’arbitro Piccinini durante Inter-Parma: “All’Inter manca un rigore catastroficamente netto per la trattenuta di Balogh ai danni di Perisic, una doppia svista gravissima di Piccinini e del Var Maresca che inspiegabilmente non interviene. L’arbitro entra da quarto uomo per l’infortunio di Pairetto, non facile: si dimostra non all’altezza per una partita così. Gara complessivamente gestita e amministrata malissimo anche nei provvedimenti disciplinari”, ha detto.