E' tutto da scrivere il futuro di Federico Chiesa: il centravanti è fuori dal progetto della Juventus e ha il contratto in scadenza nel 2025 e non c'è margine per un eventuale rinnovo. I bianconeri proveranno a cederlo già ora per non perderlo a zero e la volontà del ragazzo è quella di giocare ancora la Champions: ma al momento non sembra essere un'operazione semplice.