Chiesa: “Inter-Verona, Faraoni non commette fallo. VAR non interviene perché…”

Il giudizio dell'ex arbitro internazionale, che analizza la rete annullata a Faraoni nella sfida di Serie A tra Inter e Verona

Massimo Chiesa , ex arbitro internazionale, ha analizzato ai microfoni di Calciomercato.com l'operato dell'arbitro Abisso in occasione della sfida tra Inter e Verona . Voto 5 per il direttore di gara.

"Il gol dell'1-1 di Faraoni all’83’ non era da annullare. Il giocatore del Verona salta e colpisce il pallone con la spalla, ma senza caricare Handanovic che non salta. Faraoni non commette fallo. Il Var non interviene perché non ritiene ci siano gli estremi del chiaro errore".​