Chiesa: “Juve-Inter, partita disastrosa da parte di Calvarese. Su Cuadrado…”

L'ex arbitro Massimo Chiesa torna sulla direzione arbitrale di Calvarese

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, l'ex arbitro Massimo Chiesa torna sulla direzione arbitrale di Calvarese in Juve-Inter. Chiesa è critico nei confronti del direttore di gara e assegna un voto basso, 4: "Partita disastrosa da parte dell’arbitro Calvarese, da 4 in pagella. Al 22’ su corner finisce per terra Chiellini dopo una evidente trattenuta da parte di Darmian: l’arbitro lascia proseguire, ma interviene il Var Irrati. Forzata la review visto che si tratta di un episodio la cui intensità si valuta sul campo, una volta al monitor però Calvarese non può ignorare il fallo del difensore dell’Inter sull’avversario con ammonizione per Darmian".