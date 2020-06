Fiorentina, decisione su Chiesa: via se chiederà di essere ceduto, ma no alle contropartite

Federico Chiesa è il sogno di mercato di diversi club, a partire da Inter e Juventus, pronte a sfidarsi a suon di milioni per l’esterno offensivo della Fiorentina. Secondo il Corriere dello Sport, il club viola avrebbe preso una decisione sul suo futuro:

“La strada è stata tracciata dallo scorso dicembre: se Chiesa chiederà di essere ceduto, non sarà trattenuto a forza. L’unica condizione è un’adeguata offerta da far arrivare sul tavolo della Fiorentina, di quelle con diversi zeri. E’ da sempre il sogno proibito di Juventus, Inter e Napoli, ma il rischio è che i conti non tornino, anche perché in questa operazione difficilmente troveranno spazio contropartite tecniche in grado di ridimensionare il prezzo. Ci sperano, invece, in Premier, soprattutto Chelsea e United“.