Inter, si rinnova la sfida alla Juve per Chiesa: il ‘vecchio’ sì ai bianconeri e il prezzo già fissato…

Federico Chiesa aveva scelto la Juventus, ma l’Inter non molla e vuole vincere questo derby d’Italia sul mercato. Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, si rinnova il duello sul mercato tra bianconeri e nerazzurri per l’esterno della Fiorentina e della Nazionale.

La Juve fu vicinissima a Chiesa la scorsa estate: a frenare tutto la mancata cessione di Dybala e l’arrivo di Commisso in viola. C’era già il sì a un contratto di 5 anni a 5 milioni netti a stagione più bonus. In vista della prossima estate, i due club si sfideranno nuovamente per accaparrarselo: la Fiorentina ha fissato il prezzo di Chiesa a 70 milioni.