Chiesa resta fuori dalla Juve: la situazione. Il giocatore corre questo rischio

È ancora un rebus il futuro di Federico Chiesa. Thiago Motta ha detto pubblicamente che l'esclusione del giocatore nel corso dell'amichevole contro il Brest è stata per "motivi di mercato". Ieri il giocatore ha rotto il silenzio sui social postato una foto di lui in maglia bianconera. "Uno dei più forti calciatori italiani rischia di farsi una stagione ai margini, tra allenamenti e tribuna, in attesa della scadenza del contratto (giugno 2025). Chiesa non è ritenuto «adatto o adattabile» al progetto tattico pianificato per la nuova Juve", sottolinea il Corriere della Sera.