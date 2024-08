Intervistato da Oggisportnotizie.com, Evaristo Beccalossi ha analizzato diversi temi caldi di casa Inter. Il primo riguarda il mercato con le voci dell'interesse del club nerazzurro nei confronti di Federico Chiesa. "Non parlo di mercato, non mi interessa niente. Ci sono dei dirigenti molto bravi che negli ultimi anni hanno fatto acquisti molto importanti. Mi stupisce un po' delle difficoltà che un giocatore come Chiesa ha, che è nel pieno della maturità. Mi auguro per lui che dove andrà trovi una situazione positiva, perché secondo me tecnicamente è un grande giocatore".