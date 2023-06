Chiesa: “Juve sarebbe in CL, ma per i punti tolti dobbiamo pensare ad altro”

«Saremmo in Champions solo che ci hanno tolto i punti e quindi abbiamo dovuto pensare ad altro. Il campionato a livello di punti, l'abbiamo fatto. Ovvio che con la penalizzazione questa sera ci siamo giocati altro, vediamo cosa succede». Federico Chiesa, su Skysport, dopo la vittoria della Juvecontro l'Udinese, ha parlato del piazzamento finale della Juve alla luce della penalizzazione per il caso plusvalenze. 72 i punti raccolti in totale dalla squadra di Allegri che con il meno dieci della giustizia sportiva riparte da 62 punti e quindi dalla qualificazione alla prossima Conference League. In attesa del verdetto dell'UEFA che si deve esprimere sui processi.