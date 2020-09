Pradè: “Chiesa? Mercato particolare. Valutato 70 mln? Anche qualcosa in più”

Prima della partita contro il Torino, Pradé – ds della Fiorentina – ha parlato della valutazione di Federico Chiesa. Del giocatore – associato spesso all’Inter – ha detto: «Il discorso è semplice. E’ un mercato particolare, abbiamo tre partite con il mercato aperto. Chiesa è un nostro calciatore ed oggi lo vedremo in campo, è in grande forma. La sua valutazione è 70 mln? Qualcosa in più».

Più in generale sul calcio italiano e i debiti accomulati il dirigente ha detto: «Dell’indebitamento ne ha parlato correttamente il nostro presidente, ne ha parlato anche il presidente Agnelli, ne hanno parlato in tanti. Il post Covid è difficilissimo da gestire per tutti. Guardiamo il campionato tedesco ieri con Bayern Monaco-Schalke 04, Schalke è una di quelle società che vive fortemente per i propri tifosi. E’ una annata difficile per tutti quanti, dobbiamo essere bravi a gestire le nostre società al meglio, facendolo con operazioni sane e cercando di essere sempre competitivi per quello che è l’aspetto tecnico».

(fonte: SS24)