Chivu compie 41 anni, gli auguri dell’Inter: “Lavoro, dedizione, impegno e talento”

167 presenze in nerazzurro e una lunga lista di trofei: tanti auguri all'ex difensore rumeno, attuale allenatore della Primavera

"Lavoro, dedizione, impegno, talento. Sono solo alcune delle caratteristiche messe in campo da Cristian Chivu, arrivato all’Inter nell’estate del 2007. L’ex difensore rumeno ha indossato la maglia nerazzurra per sei stagioni nelle quali ha collezionato 167 presenze, 3 gol e una lunga serie di trofei, diventando un esempio per compagni e avversari".