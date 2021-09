Chivu: “In molti contenti per il pareggio, io vorrei partire subito con coraggio”

Dopo il pareggio ottenuto con il Real Madrid in Youth League, il tecnico dell'Inter Primavera Christian Chivu ha parlato ai microfoni di Inter Tv:

"Solo carattere, bisogna farsi delle domande e trovare delle risposte in fretta. Abbiamo reagito dopo il gol subito, vorrei avessimo carattere per fare le cose da inizio partita. Intimoriti dall'avversario, bisogna trovare velocemente coraggio e personalità per giocarsela alla pari. C'è gente che è contenta per il pareggio, io mi faccio domande per come stimolare il coraggio e averlo dall'inizio. Bravi a crederci fino all'ultimo. Partite importanti per la crescita, come quelle del campionato e della Coppa Italia. A livello internazionali incontri avversari che hanno la cultura del calcio. In queste partite impari molto. Bello giocare ogni tre giorni, bisogna sempre lavorare e far capire che sarà ancora una partita difficile. Dobbiamo trovare continuità in fretta".